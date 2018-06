Caritas ai politici: non usare migranti ma risolvere problemi

Città del Vaticano, 11 giu. - "Ai politici chiediamo di non usare i migranti come se fossero dei problemi. Ciò che domandiamo ai politici è, per prima cosa, di portare avanti politiche di accoglienza, che siano umane. Come seconda cosa, di lavorare alla risoluzione di problemi che fanno sì che la gente fugga dalla propria terra". Lo afferma in una intervista a Vatican News Michel Roy, segretario generale di Caritas Internationalis.

Mentre comunità internazionale segue con apprensione la sorte dei 629 profughi sulla nave "Aquarius" che attendono di approdare in un porto, dopo che sia Malta che l`Italia hanno negato l`autorizzazione allo sbarco, Vatican News ricorda che sta per prendere il via la "Settimana globale di azione" della campagna Share the Journey ("Condividiamo il viaggio") promossa da Caritas Internationalis. L`iniziativa - dal 17 al 24 giugno - vuole essere un`occasione per dare una testimonianza concreta della solidarietà verso i migranti. In particolare, la Settimana di Azione si contraddistinguerà per la condivisione di pasti - nelle mense Caritas, nelle parrocchie e non solo - con migranti e rifugiati. La campagna Share the Journey è stata avviata da Papa Francesco il 27 settembre dell`anno scorso.

"Attaccare i migranti è una 'soluzione' semplice, ma non è la soluzione vera ai problemi", comment Michel Roy. "Ci sono problemi creati dalla globalizzazione, però i migranti sono le conseguenze dirette di questi problemi. Si muovono perché non possono più vivere a casa loro! Sono migrazioni forzate: non partono per turismo. Allora, i migranti non possono essere considerati persone che hanno la colpa per questi problemi: è il contrario! Quello che domandiamo attraverso la campagna è: 'Per favore, siano aperte le porte e siano aperte le menti e i cuori'".