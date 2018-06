Rosato (Pd): bene Nobel alla Marina italiana che salva vite umane

Roma, 11 giu. - "Questa mattina sono stato al porto di Ancona, alla festa della Marina militare - ha scritto Rosato - Ho portato a nome della Camera dei Deputati il ringraziamento delle istituzioni per il lavoro che fanno ogni giorno con generosità, spesso lontano dai riflettori e in situazioni difficili, per il nostro Paese e i suoi valori. Impegnati nel Mediterraneo e in numerose missioni internazionali, antipirateria e di controllo dei confini. Consentitemi di ricordare che è anche grazie alle donne e uomini in divisa che da anni gestiscono le operazioni di soccorso al largo delle nostre coste, che migliaia di vite umane sono state tratte in salvo". Lo ha scritto su un Facebook il vicepresidente della Camera, Ettore Rosato.

"Proprio durante la premiazione di ufficiali e marinai che si sono distinti in queste attività, oggi la ministra Elisabetta Trenta ha annunciato che intende candidare la Marina italiana al Premio Nobel per la pace per i meriti conseguiti nel salvataggio in mare dei richiedenti asilo. Un'idea che non può che trovare il sostegno del Partito Democratico. Lasciamo stare se stride clamorosamente con quanto vediamo in queste ore: riconoscere gli sforzi fatti dalla Marina e dalla Guardia Costiera in ambito umanitario, sostenerne l'impegno e garantirne l'autonomia è un compito che va caldeggiato al di là delle polemiche", conclude Rosato.