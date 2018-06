Milano, 11 giu. - "Non ci sarà nessun apparentamento ufficiale con i Cinque stelle" per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Lo ha detto il vicepremier e segretario federale della Lega, Matteo Salvini, al termine della riunione del Consiglio federale del Carroccio. Salvini ha aggiunto che la Lega darà indicazioni di voto "per il cambiamento".