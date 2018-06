Milano, 11 giu. - "Non escludo una mia prossima presenza in terra di Libia, cominciamo ad affrontare un problema che per anni è rimasto nascosto sotto il tappeto. Il fatto che Malta se ne freghi è inaccettabile, il nostro obiettivo è avere porti sicuri anche in Libia. Ovviamente non ci metteremo un quarto d'ora". Lo ha detto il vicepremier, ministro dell'Interno e segretario federale della Lega, Matteo Salvini, al termine della riunione del Consiglio federale del Carroccio.