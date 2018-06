Richetti (Pd): centrosinistra competitivo se lavora a ripartenza

Roma, 11 giu. - "Qualcuno aveva ipotizzato che queste comunali fossero il secondo turno del 4 marzo. Non è andata così, anzi si ripropone in molte città il tradizionale bipolarismo centrosinistra-centrodestra e in qualche comune importante, penso a Vicenza, non andiamo al ballottaggio per una manciata di voti, mentre a Brescia vinciamo. Nel complesso questo turno elettorale ci consegna un centrosinistra che, se lavora subito ad una ripartenza, può tornare ad essere competitivo anche in tempi non lunghissimi". Lo ha detto il senatore del Pd Matteo Richetti ai microfoni di Radio Radicale.

"Emerge poi il cosiddetto centrodestra a trazione leghista - ha proseguito Richetti - che è in realtà 'lepenista': è la destra dei dazi e del sovranismo, non dell'Europa, del Ppe e del libero mercato. Una destra che mette ancora più in evidenza la nostra alterità e consente al centrosinistra di caratterizzarsi ancora di più come unica forza europeista e comunitaria".