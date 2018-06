Migranti, Boeti: si richiamino paesi Ue ma non su pelle persone

Torino, 11 giu. - "Giusto richiamare gli altri Paesi europei a condividere con noi questa responsabilità ma non sulla pelle delle persone". Cosi' Nino Boeti, presidente del Consiglio regionale del Piemonte.

"Appartenere a un Paese, che non ha mai lasciato morire in mare bambini, donne e uomini, è per noi italiani motivo d'orgoglio. La chiusura dei porti è una misura inaccettabile, perché la vita delle persone viene prima di qualsiasi cosa, indipendentemente dal colore e dal posto da cui provengono" ha aggiunto Boeti.