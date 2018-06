Cattaneo: in Fi linea chiara contenuti e organizzazione interna

Roma, 11 giu. - "La linea di Forza Italia è chiara: rimanere a presidiare i valori e le proposte del programma del centrodestra". Lo dichiara Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia, a RaiNews24. "Su sicurezza e immigrazione - prosegue - siamo al fianco della Lega, sono le idee che abbiamo raccontato e promesso in campagna elettorale prima del 4 marzo. Sulla politica economica invece siamo preoccupati: sono state proposte ricette superate dalla storia, con una visione statalista, improntate ad un peggioramento dell'interazione tra pubblico e privato".

"Da dirigente del partito - sottolinea ancora Cattaneo - sono convinto che il tema centrale sia oggi il rilancio di Forza Italia. La lettera di Berlusconi parla in questo senso, con elementi importanti da cui ripartire, sapendo che non basta il vestito, bisogna capire chi lo indossa. Serve una rigenerazione vera, abbiamo moltissime risorse valide sui territori che bisogna valorizzare e far lavorare bene. Partiamo in questa direzione, siamo in tanti e siamo pronti. Abbiamo una linea chiara sia nei contenuti che nell'organizzazione interna".