SOS Médeterranée: Aquarius deve essere sbarcata "al più presto"

Roma, 11 giu. - La nave di SOS Méditerranée che ha soccorso i 629 migranti nel Mediterraneo che la Spagna ha proposto di accogliere dopo un braccio di ferro fra Malta e Italia, deve "sbarcare al più presto". Lo ha dichiarato all'Afp la direttrice della Ong.

La poposta della Spagna, che SOS Méditerranée non aveva sollecitato, "è incoraggiante, dimostra che ci sono degli Stati membri sensibili all'emergenza umanitaria", ha dichiarato la direttrice generale dell'associazione, Sophie Beau. Alle 15,10, l'Aquarius non aveva ancora ricevuto l'ordine dal centro di coordinamento dei soccorsi di Roma, competente in materia, di fare rotta verso la Spagna. Sophie Beau ha espresso prudenza quanto all'annuncio del governo spagnolo.