Migranti, Ravetto (Fi): corridoi umanitari aerei unica soluzione

Roma, 11 giu. - "L'unica soluzione per evitare situazioni incresciose come quella di queste ore che riguarda la nave Aquarius è costringere la comunità internazionale a creare un presidio permanente delle coste libiche sotto l'egida dei caschi Onu e la creazione di corridoi umanitari aerei che consentano l'arrivo verso l'Europa dei soli veri rifugiati atteso che è di tutta evidenza che chi sale su un aereo può essere tranquillamente individuato mentre sui barconi vengono fatti salire dagli scafisti - per lo più a forza e non certo per ragioni umanitarie - degli immigrati che non potranno mai essere regolarizzati". Così Laura Ravetto, deputata di Forza Italia e già presidente del comitato Schengen.

"E' inaccettabile che l'Unione europea in queste ore se ne esca con una posizione ponziopilatesca affermando che quanto sta succedendo tra Malta e Italia è una mera questione bilaterale tra Stati e lasciando alla generosità dei singoli paesi - vedasi la Spagna - un onere che dovrebbe essere condiviso da tutti perlomeno in Europa magari con la creazione di una guardia costiera comune e non reiterando questo assurdo servizio navetta di navi battenti bandiere di ogni Stato europeo e tuttavia dirette sempre e solo verso i porti italiani", conclude.