Sud, Lezzi: con Pittella obiettivo comune è bene Basilicata

Roma, 11 giu. - "Un primo incontro utile per instaurare un rapporto di collaborazione che avrà un obiettivo unico e condiviso: il bene dei cittadini della Basilicata e il miglioramento della qualità della loro vita". Cosi il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, commenta l'incontro avvenuto questa mattina a Roma il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella.

"Diversi i dossier che mi sono stati sottoposti dal presidente Pittella e che analizzerò con scrupolo. In particolare, tra le criticità emerse, mi preme segnalare il tema della farraginosità che in alcuni casi caratterizza la macchina della pubblica amministrazione e che non agevola crescita e sviluppo della regione. All'ordine del giorno questa mattina anche Eipli, Zes, utilizzo dei fondi nazionali ed europei, Anas e Matera 2019. Per la prossima Capitale Europea della Cultura quella che sta arrivando è un'occasione storica ed è necessario fare il possibile affinché venga colta appieno".