Muroni (LeU): prosegue campagna elettorale su pelle migranti

Roma, 11 giu. - "Sulla pelle dei migranti si continua a giocare la campagna elettorale. 629 persone, tra cui 123 minorenni non accompagnati, 11 bambini e 7 donne incinte, cercano speranza di vita, trovano un Paese incattivito e il peggiore ministro degli Interni di sempre. Loro giocano con le vite umane e l'Italia rischia di cadere molto in basso e di restare isolata in Ue". Lo scrive sulla sua pagina Facebook la deputata di LeU Rossella Muroni a proposito del caso `Aquarius`.

"Io non cederò mai: preferisco perdere piuttosto che vergognarmi di essere italiana. Per fortuna non sono l'unica a pensarla così. I sindaci di Napoli, Bari, Taranto, Reggio Calabria, Messina, Palermo disobbediscono al governo ed aprono i porti ai migranti. Grazie a loro essere italiani oggi ci mette un po' meno paura. E grazie alla Spagna i migranti a bordo della Aquarius potranno entrare in Europa".