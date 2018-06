Fassino: «Dovere morale accogliere l'Aquarius»

ROMA - «Nessuna ragione può giustificare l'abbandono in mare di gente inerme, di donne e bambini. Non si gioca con la vita delle persone e l'Italia ha il dovere morale di accogliere l'Aquarius». Lo dichiara Piero Fassino, responsabile esteri del PD.

«Se certo il comportamento di Malta e di altri Paesi europei è inaccettabile, ciò non giustifica che l'Italia faccia cadere irrinunciabili principi di umanità e di rispetto della dignità umana», conclude Fassino.