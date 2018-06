Centinaio: accogliere pure Aquarius, ma poi chiudere porti

Roma, 11 giu. - "Se questa nave questa volta non viene accolta da Malta, forse è giusto che venga in Italia, ma a questo punto - se non viene accolta da Malta - è doveroso che l'Italia, fino a che l'Europa non decida, blindi i porti". Lo afferma Gianmarco Centinaio, ministro della Lega per le Politiche agricole, a 24Mattino.

"Non li blindi i porti, li chiudi, li prosciughi! Perché vuol dire che a questo punto ci stanno prendendo in giro ed io, non da ministro ma da cittadino italiano, di essere preso in giro non ne ho più voglia. Forse quando governavano gli altri si divertivano ad essere presi in giro: io no", continua il ministro Centinaio a Radio 24. "Ragionevolezza, ma consapevolezza che non siamo gli scemi del villaggio. Tenuto conto che Malta non può rifiutarsi di prendere questa nave, perché la legge del mare prevede che il porto più vicino se ne faccia carico e il porto più vicino è Malta". E con riferimento alla scelta di Matteo Salvini, il ministro per le Politiche agricole spiega a 24Mattino: "Era nel programma elettorale della Lega, era nel programma di governo, era condivisa, era una mossa che ci sembra la cosa più ovvia dopo tutto quello che è stato detto in tutti questi anni: cioè che se una nave chiede aiuto bisogna aiutarla, ma se questa nave è più vicina alle coste maltesi rispetto alle coste italiane, è giusto che questa nave vada nel porto più vicino. E il porto più vicino non era l'Italia".

Sempre nel corso della trasmissione 24Mattino, poi, Centinaio conclude così: "Siamo anche consapevoli che la Francia ha detto che avrebbe chiuso i porti e se Macron dice 'Chiudiamo i porti' è un 'Evviva, evviva!', se invece lo dice l'Italia 'Salvini è un razzista e la Lega ancora di più'. Di conseguenza ognuno deve fare il suo: se una nave è più vicina al porto di Malta, va a Malta. Non viene in Italia, è finito il periodo del governo Renzi, Alfano, Gentiloni, Letta".