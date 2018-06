Accumoli (Rieti), 11 giu. - "Avevamo chiesto un gesto di solidarietà all'Europa, di farsi carico di questa emergenza e non lasciarci sola. Il gesto della Spagna va in questa direzione, non posso non ringraziare autorità spagnole, e i ministri competenti Toninelli e Salvini". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando a margine della sua visita nella zona Sae (Soluzioni abitative temporanee) del comune terremotato di Accumoli.