Roma, 11 giu. - Continuano ad attenuarsi le pressioni di mercato sull'Italia e lo spread, il differenziale di rendimento tra Btp decennali e Bund tedeschi cala sotto quota 240 punti base. Secondo Mts, i tassi lordi dei titoli italiani si attestano al 2,87 per cento nel pomeriggio, quasi 20 punti base in meno rispetto alla chiusura di venerdì. Con lo spread a 238 punti base. Nel frattempo a Piazza Affari l'indice Ftse-Mib accelera i rialzi al più 2,28 per cento.