Aquarius, Zaia: lo stallo durerà poco

Treviso, 11 giu. - "Durerà ancora poco" la fase di stallo della motonave "Aquarius". Così la pensa il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in merito all'imbarcazione respinta sia da Malta sia dall'Italia. "L'Europa deve pensare che Lampedusa non è il confine d'Italia ma quello del Continente - ha sottolineato Zaia -. Deve capire che noi chiediamo che assuma una dimensione politica di standing elevato e che inizi ad occuparsi di problemi veri, non di direttive inutili su materie inutili". Facendo riferimento ai flussi migratori, il governatore veneto ha aggiunto che "oggi l'Europa non c'è ed un punto di partenza per metterla in discussione con l'Aquarius o con la prossima nave doveva esserci".