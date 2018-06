Conte ad Amatrice: non sono qui per dire "altri hanno fatto male"

Amatrice (Rieti), 11 giu. - "Signora mia, cosa devo dirle? È una distruzione totale, ma io non sono venuto qui per dire 'gli altri hanno fatto male'". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di un incontro con i commercianti e i cittadini ad Amatrice.

"Io ho appena iniziato - ha proseguito il capo del governo - non farò promesse, sono venuto qui per un gesto di solidarietà, ma non dirò mai 'io sono quello bravo, gli altri no'. Intanto abbiamo fatto una riunione per comprendere lo stato dell'arte".

"Una prima serie di problemi è già stata messa a fuoco - ha osservato ancora Conte - c'è un decreto, se riusciamo a chiudere in tempi brevi e una base per partire. Dosare le priorità non sarà facile".

Il premier ha poi chiesto ai cronisti di allontanarsi: "Lasciateci parlare, ho massimo rispetto per il vostro lavoro, ma se siete qui è diverso, non è la stessa cosa e dobbiamo parlare liberamente", ha detto fra gli applausi dei residenti.