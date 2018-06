Migranti, Gazzi (Assistenti sociali): non si giochi con persone

Roma, 11 giu. - "La vicenda della Nave Acquarius alla quale, ancora in queste ore, viene impedito di attraccare in un porto italiano, suscita grande angoscia perché vede coinvolta una umanità composta anche da bambini, minori non accompagnati, donne anche in gravidanza. Le dispute di politica interna così come quelle a livello internazionale non dovrebbero mai avvenire sulla pelle delle persone: lo spettacolo cui si sta assistendo in queste ore è, a dire poco, desolante e preoccupante". Lo afferma il presidente del Consiglio nazionale degli Assistenti sociali, Gianmario Gazzi.

"E proprio in queste ore - dice ancora - l`Italia sembra mostrare il suo lato peggiore, dimentica di essere un paese di 60 milioni di abitanti e uno dei Sette Grandi ma lasciandosi intimorire e impaurire da una presenza nuova, che presenta principalmente risvolti tecnico-organizzativi, di mille o poco più persone."