Migranti, Valente (Pd): silenzio di Fico è complicità con Salvini

Roma, 11 giu. - "Davanti alla disperazione umana la propaganda razzista è criminale. Salvini cominci a fare il ministro, capisca che le sue parole ora hanno un valore istituzionale e la smetta con le pagliacciate da campagna elettorale". Lo dichiara Valeria Valente, vicepresidente del gruppo Pd al Senato.

"Le dichiarazioni inaccettabili del ministro degli Interni - prosegue - danno la stura poi ad altre farneticazioni questa volta finto-solidaristiche dei populisti alla de Magistris. Pensando a Napoli e a come le istituzioni del Paese vengono messe alla berlina per scopi elettorali viene da chiedere al Presidente Fico cosa pensa di fare? Se non pensi sia il caso di richiamare tutti, anzitutto il ministro degli Interni a un atteggiamento di responsabilità e sobrietà. Dovrebbe assumere, immediatamente, decisioni forti e coraggiose in linea con il suo discorso di insediamento nel quale si è rifatto ai valori costituzionali. Invece il silenzio dei 5 stelle è assordante. Davanti alla disperazione l`Italia resti umana", conclude Valente.