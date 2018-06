Migranti, Fico a S.Ferdinando: qui come facilitatore, no scontri

Roma, 11 giu. - "Io sono qui non per creare uno scontro o una polarizzazione ma con una visione di facilitatore, per avere un tavolo tra i Comuni, la prefettura e la Regione, e cercare di facilitare una soluzione della situazione che c'è qui". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, parlando, in diretta su Rainews 24, durante la visita alla tendopoli di San Ferdinando, in provincia di Vibo Valentia, dove viveva Soumaila Sacko, 29enne migrante sindacalista del Mali ucciso il 2 giugno scorso.

Fico ha ricordato Soumaila dicendo che "è stato brutalmente assassinato", e ha espresso condoglianze alla famiglia. "C'è chiaramente intorno una situazione molto complicata in questa Piana: la condizione dei braccianti, della sottopaga, dei caporali, delle aziende agricole", ha concluso Fico.