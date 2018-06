Comunali, Napoli(Fi): astensionismo sintomo vuoto offerta politica

Roma, 11 giu. - "La torta dei consensi elettorali si fa sempre più piccola e poche migliaia di voti in più o in meno sono sufficienti a segnalare spostamenti rilevanti in termini percentuali ma insignificanti sul piano aritmetico. A Roma si è votato in due municipi e l`affluenza è stata talmente irrisoria da non superare il 30% degli elettori. È andata meglio nei comuni capoluogo di provincia ma sempre, alla fine, con una perdita di affluenza compresa fra il 6 e l`8% degli aventi diritto. Tutto ciò nonostante la presenza massiccia di liste civiche e personali che hanno, per tradizione, una notevole forza attrattiva rispetto ai simboli di partito". Lo dichiara in una nota Osvaldo Napoli, del direttivo di Forza Italia alla Camera.

"Qualcosa, evidentemente, non funziona più nell`offerta politica. Manca, a mio avviso, una grande forza centrale capace di imporsi, in termini concreti e operativi, per le soluzioni che sa trovare alle questioni della nostra epoca: si tratti del lavoro o dell`immigrazione, alla politica si chiedono risposte capaci di andare oltre l`emergenza per disegnare un`idea di Paese attorno alla quale costruire un consenso non effimero né emotivo. Credo che sia anche questo il senso della lettera del presidente Berlusconi al Corriere della Sera. Quando, con la consueta saggezza, indica la necessità di una riorganizzazione di Forza Italia, Berlusconi sta in realtà indicando un nuovo traguardo per l`affermazione di una forza moderata, liberale e di ispirazione cristiana da costruire attraverso un`elaborazione culturale autonoma e di grande respiro, per niente timorosa del confronto di idee ma animata dall`ambizione di essere il vero traino di quell`Italia maggioritaria che ancora ieri ha preferito disertare le urne", conclude.