Rotta (Pd): governo teleguidato,stupisce silenzio Conte su Aquarius

Roma, 11 giu. - "Di fronte a un'emergenza umanitaria c'è chi al governo fa campagna elettorale usando un braccio di ferro internazionale invece di sedersi ai tavoli europei. Chi, nel movimento 5stelle, mette a tacere un proprio sindaco reo di aver offerto il proprio porto per lo sbarco e per, attraverso il suo ministro delle Infrastrutture, fornisce una tardiva spiegazione è un contentino all'ignaro Nogarin. Infine c'è chi, come il premier che non si sa se non abbia il permesso o se non sappia che cosa dire, resta in silenzio di fronte a tanto scempio". Lo afferma Alessia Rotta, vicepresidente vicaria dei deputati del Partito Democratico.

"I cittadini italiani hanno diritto di sapere quello che accade e se il governo in carica parla per voce propria o teleguidato da una società di comunicazione. Stupisce - conclude Rotta - che il presidente Conte non abbia ancora pensato di riferire subito in Parlamento".