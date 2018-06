Migranti, appello dalla Aquarius: abbiamo cibo per un giorno

Roma, 11 giu. - Dalla nave Aquarius di Medici senza frontiere, ferma a 27 miglia a largo di Malta e 35 dalla Sicilia con 629 migranti a bordo, arriva un appello disperato: "Abbiamo buisogno di un porto, sicuro, c'è cibo solo per un giorno".

Su Twitter Msf manda l'Sos: "Aquarius ancora in attesa. Abbiamo bisogno di un porto sicuro! Le persone a bordo sono esauste. Ritardi aumentano rischi per i più vulnerabili come bambini e donne incinte. Abbiamo cibo per un giorno. Chiediamo agli Stati Europei di dare priorità alla vita delle persone". E si rilancia l'hashtag #Umani.