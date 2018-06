Buffagni: Eni ed Enel straordinarie, vanno tutelate

Milano, 11 giu. - "I vertici di Eni ed Enel non sono in scadenza. Sono due società straordinarie, che vanno tutelate". Così a margine del Consob Day Stefano Buffagni, deputato M5S, consigliere economico del vice premier Luigi Di Maio.

"Eni sa qual è il nostro piano energetico al 2050, e anche l'Ad Descalzi ha fatto delle dichiarazioni in quell'ottica. Stanno capendo che il mondo va in quella direzione. Enel ha un potenziale pazzesco e ci ragioniamo", ha aggiunto.

Critiche invece da parte del deputato M5S alla decisione di affiancare all'attuale Ad di Saipem, Stefano Cao, il presidente Francesco Caio: "Prima di giocare i nomi, come ha fatto il governo precedente, noi vogliamo capire ogni realtà. Non ci è piaciuto il modo in cui Renzi ha messo Cao insieme a Caio: ha giocato a riempire delle caselle", ha concluso.