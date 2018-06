Fratoianni: M5S zitto su inchieste fondi pubblici Lega

Roma, 11 giu. - "Il settimanale L'Espresso ha pubblicato due inchieste sui conti della Lega di Matteo Salvini, che deve restituire circa 50 milioni di euro di fondi pubblici. Vicende poco chiare, che coinvolgono associazioni, fiduciarie estere, finanziarie, in un vortice di opacità. Salvini non risponde e si trincera dietro minacce di querele". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali.

"E il M5S? E' già finita la battaglia per l'onestà? - prosegue l'esponente di Leu - Non hanno da obiettare su come vengano utilizzati i fondi pubblici e sui lauti finanziamenti privati? Ma tanto ci sono cose più importanti - conclude Fratoianni - come chiudere i porti e lasciare centinaia di donne, uomini e bambini in mezzo al mare. E già... il fascino discreto di essere al governo...".