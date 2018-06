Nave Aquarius, Commissione Ue: trovare una rapida soluzione -2

Roma, 11 giu. - "Siamo informati della situazione, la Commissione è stata in stretto contatto sia con l'Italia che con Malta e i contatti continuano oggi. Per la Commissione europea ci sono innanzitutto gli imperativi umanitari, parliamo di persone, quasi 600 persone inclusi minori, la priorità è che devono ricevere l'aiuto di cui hanno bisogno". Così il primo portavoce della Commissione europea, Margaritis Schinas, interpellato sulla vicenda della nave Aquarius. "Ci rivolgiamo a tutte le navi coinvolte affinché possano essere sbarcate in maniera sicura il prima possibile".