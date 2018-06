Roma, 11 giu. - "Ora Nogarin dice che ha rimosso il post su #Aquarius 'per non creare problemi al governo', ma non si capisce quali né come. Se un sindaco ha una posizione personale in cui crede va avanti, altrimenti il passo indietro si chiama disciplina di partito o sudditanza #M5S alla #Lega". Lo scrive in un tweet la deputata Pd Debora Serracchiani.