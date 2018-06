Pd Roma: siamo primo partito, avanza alternativa a fallimento M5S

Roma, 11 giu. - "Siamo molto soddisfatti dei risultati delle elezioni municipali dove il Partito Democratico risulta primo partito di Roma con il 25% e offre un contributo determinante alla vittoria al primo turno di Amedeo Ciaccheri in VIII Muncipio e alla conquista del ballottaggio in III Municipio con Giovanni Caudo". Lo dichiara il Pd Roma in una nota.

"In entrambi i Municipi - prosegue - il voto dei romani ha certificato il fallimento del M5S che, dopo la caduta delle giunte pentastellate, con appena il 13,11% ottiene una disfatta clamorosa in VIII Municipio e resta fuori dal ballottaggio in III dove si ferma al 19,3%. Si tratta di un risultato straordinario frutto del lavoro di tanti candidati, iscritti, simpatizzanti e volontari che hanno dato vita insieme a una proposta politica innovativa per la Città, in una campagna elettorale molto difficile. Questa è la dimostrazione che la comunità democratica di Roma è viva e forte e in grado di proporsi come alternativa alla disastrosa amministrazione del M5S nella Capitale insieme alle altre forze della coalizione", conclude il Pd Roma.