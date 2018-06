Conte ad Amatrice: non vi aspettate magie ma cose concrete

Amatrice (Rieti), 11 giu. - "Non vi aspettate magie, non effetti speciali, ma cose concrete. Dobbiamo essere concreti. Intanto c'è un decreto in discussione, cerchiamo di farlo avviare". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lasciando la sede del Comune di Amatrice al termine di un incontro durato circa un'ora con il sindaco facente funzioni Filippo Palombini e gli amministratori locali per discutere il tema della ricostruzione post sisma.

Il premier si è poi spostato nella frazione di San Cipriano, dove sta visitando una zona Sae (Soluzioni abitative di emergenza). Nel corso della giornata sono previste tappe in altre zone colpite dal sisma del Centro Italia, come Accumuli e Arquata del Tronto.