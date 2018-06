Pd a Casellati: Conte subito in aula al Senato sul caso Aquarius

Roma, 11 giu. - "Ho appena chiesto alla presidente del Senato Casellati, a nome del gruppo Pd, di convocare in aula il premier Conte già nella seduta di domani o comunque in tempi brevissimi, in merito alla chiusura dei porti italiani alla nave Aquarius". Lo rende noto il capogruppo Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci.

"La posizione del governo italiano non è più sopportabile - attacca ancora Marcucci - ed è in palese violazione della convenzione europea dei diritti dell'uomo e del codice della navigazione".