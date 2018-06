Migranti, Della Vedova: nemici Italia sono i Salvini d'Europa

Roma, 11 giu. - "C'è un'intollerabile slealtà politica nell'azione del Ministro leghista dell'Interno: non sono la Commissione europea o il Parlamento europeo a impedire che ci sia una politica europea comune nel controllo dei confini esterni. Sono i paesi governati o paralizzati dagli amici di Salvini a impedirlo". Lo scrive su Facebook Benedetto Della Vedova, presidente di Forza Europa, soggetto costituente di +Europa con Emma Bonino.

"L'internazionale dei nazionalisti europei, di cui il leader padano è punta di diamante, tiene ostaggio la politica europea sui migranti. Se il gioco fosse vero, sarebbero i Salvini d'Europa i veri nemici di Salvini in Italia. Salvini - prosegue Della Vedova -non si rivolga 'a Bruxelles', ma a Budapest del suo ammirato amico Orban, al suo omologo viennese Strache, alla sua mentore Le Pen pronta ad azzannare alla gola Macron al primo segnale di apertura, e così via. In questo gioco degli specchi tra politici nazionalisti antistranieri del vecchio continente, si riduce a cinica propaganda il fatto che la Repubblica Italiana, per mano del suo Ministro, tenga come ostaggi in balia del mare un migliaio di donne e uomini in cerca di fortuna e - conclude Della Vedova - libertà".