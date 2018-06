Roma, 11 giu. - "Aprire il porto di Livorno per accogliere Aquarius... anzi no! Il sindaco Nogarin prima lo annuncia sui social e poi cancella. Un dietrofront che non stupisce. Idee confuse e nessuna autonomia. Insomma, il solito copione a 5 Stelle. Grillini sull'orlo di una crisi di nervi?". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.