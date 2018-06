Milano, 11 giu. - È iniziato in via Bellerio il primo consiglio federale della Lega convocato dopo la nascita del governo guidato da Giuseppe Conte. Il segretario federale, Matteo Salvini, è nel suo ufficio dal mattino, mentre molti delegati sono arrivati nelle sede del Carroccio nel primo pomeriggio, senza rilasciare dichiarazioni. All'ordine del giorno c'è l'esame del bilancio, l'analisi del voto amministrativo e la preparazione del tradizionale raduno di Pontida, in programma l'1 luglio.