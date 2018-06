Roma, 11 giu. - "Al ballottaggio vanno superate le divisioni che in troppe città italiane hanno reso più debole la sinistra riformista". È il commento del senatore Riccardo Nencini ai risultati delle amministrative. "Va aperta ora la strada dell'Alleanza per la Repubblica, di fronte a un centro destra unito nei comuni e diviso in tre parti a Roma", ha detto Nencini ricordando che "i socialisti sosterranno i candidati a sindaco del centro sinistra".