Aquarius, Reti antirazziste Napoli: domani ci mobilitiamo

Napoli, 11 giu. - Le reti antirazziste e i movimenti di base di Napoli lanciano una mobilitazione per richiamare l'attenzione sulla situazione di stallo della nave Aquarius con a bordo oltre 600 migranti salvati in mare. In una nota si chiede di concentrarsi domani pomeriggio alle 17, vicino la metropolitana di via Toledo, in pieno centro. L'appello è "contro l'atroce speculazione xenofoba sulla pelle di 629 persone, reduci da un naufragio e costrette dal ministro dell'Interno Salvini e dal ministro ai trasporti Toninelli a restare in mezzo al mare, in piena emergenza umanitaria, sulla sovraffollata nave Acquarius. Minorenni, bambini, donne in gravidanza, persone reduci da un'esperienza drammatica e traumatica ostaggio di una presunta `prova di forza' contro Malta (!) e l'Europa...".

Per la Rete e i movimenti - che lanciano numerosi hashtag: #umanitàaperta #portiaperti #aquarius #welcomerefugees #notinmyname - si tratta di "un inquietante antipasto di quel che ci aspetta dopo il 'razzismo democratico' di Minniti e i finanziamenti ai lager in Libia per imprigionare i rifugiati. Facciamo appello alla mobilitazione di tutte e tutti quelli che non si sentono più 'sicuri', più 'ricchi', più 'in salute' se centinaia di persone muoiono in mare o se settecento esseri umani sono lasciati alla deriva dal cinismo di chi è al governo di questo paese. Basta scaricare sulla vita degli esseri umani la rabbia per gli effetti di una crisi economica che ha ben altri responsabili. Facciamo appello a restare umani e a scendere nelle strade!"