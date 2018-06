Abete: oscillazioni spread fisiologiche, a mercati serve certezza

Milano, 11 giu. - Lo spread Btp-Bund "da qualche giorno è meno rassicurante, ma siamo nell'ambito di oscillazioni che fanno parte del mercato". Così il presidente di Bnl (gruppo Bnp Paribas) Luigi Abete a margine del Consob Day.

A riguardo, l'intervista al Corriere della Serra in cui il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha ribadito gli impegni sul debito e il fatto che non è in discussione l'uscita dall'euro, secondo Abete "darà tranquillità ai mercati. I mercati hanno bisogno di certezze, hanno bisogno di sapere che l'Italia vuole attivare un nuovo protagonismo in Europa, ma all'interno delle regole europee, rispettando i trattati, senza usare l'Europa come un punching ball che piace quando fa comodo e non piace quando non fa comodo. Quindi all'interno di questo contesto, all'interno della condivisione di un progetto europeo e nella consapevolezza che l'Euro è la nostra moneta e non è in discussione per motivi di natura tecnica e pratica, si possono ottenere degli ulteriori miglioramenti".

Quanto al programma dell'attuale governo e in particolare misure come il reddito di cittadinanza secondo Abete "sono cose realizzabili se fatte con metodo e con misura. E anche utili se fatte all'interno di quel quadro". L'importante, ha concluso il banchiere, "è che ognuno faccia il proprio mestiere e il mestiere del governo è quello di tutelare gli interessi di tutti gli italiani e il risparmio. E la tutela del risparmi si ottiene con la coerenza tra i fatti, i comportamenti e le dichiarazioni"