Roma, 11 giu. - "Laddove l'Italia, a causa della chiusura dei porti maltesi che ne hanno la responsabilità dovesse accogliere anche questi migranti, andremmo immediatamente in Europa a chiedere il ricollocamento pro quota, come è stato deciso a livello europeo, dei migranti in tutti i paesi europei. Vedremo e giudicheremo gli altri paesi europei nell'aiuto che daranno all'Italia".