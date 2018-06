Comunali, Grimoldi: ottimo risultato Lega, trainiamo centrodestra

Milano, 11 giu. - "In questo primo turno di elezioni comunali, i cittadini lombardi hanno premiato il buon lavoro degli amministratori leghisti uscenti e le nostre proposte di buon governo dove ci presentavamo con nuovi candidati: per la Lega Lombarda si tratta di un ottimo risultato, che i ballottaggi potrebbero rendere ancora migliore". E' quanto ha dichiarato il deputato del Carroccio e segretario della Lega Lombarda, Paolo Grimoldi, aggiungendo che "anche in questo primo turno delle elezioni comunali, infatti, si conferma la forza e la crescita della Lega in Lombardia dove abbiamo vinto al primo turno in 12 comuni con un nostro candidato sindaco (a Capriate San Gervasio, Paladina, Agnosine, Castelcovati, Trescore Cremasco, Calolziocorte, Massalengo, Castel Goffredo, Cogliate, Lazzate, Vistarino e Venegono Superiore), un risultato che verrà incrementato nel secondo turno dove saremo presenti in quattro importanti ballottaggi con i nostri candidati sindaci a Cinisello Balsamo, Bareggio, Brugherio e Seveso".

"Ma la Lega in Lombardia si conferma forza trainante mentre della coalizione di centrodestra con cui abbiamo conquistato 14 sindaci al primo turno, mentre altri 5 vanno al ballottaggio" ha continuato Grimoldi, sottolineando che "questi numeri dimostrano che siamo cresciuti e stiamo continuando a crescere e che siamo il traino del centrodestra in Lombardia".