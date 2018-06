Senato, domani conferenza stampa world blood donor day

Roma, 11 giu. - Domani alle 11, nella sala Nassirya di Palazzo Madama si terrà la conferenza stampa di presentazione della campagna di sensibilizzazione per i donatori di sangue volontari e non remunerati. L'iniziativa, organizzata dal Centro Nazionale Sangue e dal Coordinamento delle associazioni nazionali dei donatori di sangue, sarà l'occasione per presentare, oltre alla campagna, i numeri aggiornati del sistema sangue italiano, visto che il 14 giugno i paesi nel mondo, su impulso dell'Oms, celebrano il World Blood Donor Day.

Parteciperanno la senatrice del Pd Paola Boldrini, Carlo Maria Liumbruno, direttore generale del Centro Nazionale Sangue, Alessandro Nanni Costa, direttore generale del Centro Nazionale Trapianti, Aldo Ozino Caligaris, coordinatore pro tempore Civis e Valentino Orlandi, presidente United - Federazione Italiana Thalassemie, Emoglobinopatie Rare e Drepanocitosi.