Migranti, Delrio: Toninelli non si faccia condizionare da Lega

Roma, 11 giu. - "Con il ministro Minniti discutemmo di chiudere i porti 'in presenza di una gravissima emergenza': erano arrivati 12mila migranti in due giorni. Siccome i porti si possono chiudere solamente in presenza di gravi motivi di ordine pubblico, questo stabilisce il codice della navigazione, nonostante ci fossero problemi di accoglienza e ovviamente di sicurezza si valutò e io dissi che le condizioni dei nostri porti erano sufficientemente adeguate per poter permettere l`attracco. Poi abbiamo lavorato per evitare che queste cose si ripetessero, tanto è vero che gli sbarchi sono calati dell`85%". Lo ha detto a Sky Tg24 Hd il capogruppo del Pd alla Camera ed ex Ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio, commentando la scelta del Governo di chiudere i porti italiani.

Alla domanda se l`Italia si trovi in una situazione di emergenza, Delrio ha risposto: AAssolutamente no, parliamo di 600 persone, 8mila chilometri di costa italiana. Ma a parte questo ricordo che abbiamo abbattuto già gli sbarchi con un`azione seria, congiunta con la guardia costiera libica, gli accordi internazionali: se si vuole evitare che sbarchino i migranti in Italia - ha proseguito - non bisogna lasciare in mare 700 persone, questo è contrario a tutti i codici umanitari e di diritto internazionale. Bisogna semplicemente lavorare con fatica e senza clamore facendo gli accordi, non isolandoci dall`Europa. Quelli che non hanno voluto i profughi arrivati sulle coste italiane sono i paesi dell`est, come l`Ungheria, con cui mi pare che il Ministro degli Interni voglia fare accordi. Mi pare che sia la strada sbagliata". "Il Ministro Toninelli ha tutti gli strumenti per decidere, mi fa piacere che abbia detto che la guardia costiera svolge un ottimo lavoro, noi abbiamo difeso l`onore dell`Europa non solo dell`Italia con orgoglio, salvando vite umane. Spero che Toninelli continui su questa strada e non si faccia condizionare da questa confusione che sta cercando di creare Salvini per un po` di sua visibilità".

"Più si stabilizza la Libia - ha concluso -, meno problemi abbiamo sulle nostre coste. Io penso semplicemente che governare non sia chiacchierare, se qualche d`uno vuole fare meglio di noi riduca le partenze ancora ma non faccia soffrire le persone in mezzo al mare".