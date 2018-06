Roma, 11 giu. - "La mia posizione è quella espressa in quel post su Facebook poi rimosso". Filippo Nogarin, raggiunto da Affaritaliani.it, spiega che la sua linea è quella espressa sul social network prima poi di essere rimosso. "Si tratta della mia posizione personale" e non dunque del M5s nazionale, ci tiene a sottolineare il sindaco di Livorno. Ma perché il post è stato rimosso? "Per evitare di creare casi diplomatici e mettere in difficoltà il governo", spiega ancora il sindaco.