Migranti, appello Unhcr: portare a terra passeggeri dell'Aquarius

Roma, 11 giu. - "Portare a terra i passeggeri dell'Aquarius, affrontare successivamente questioni più ampie": l'Unhcr, l'Agenzia delle nazioni unite per i rifugiati, ha fatto appello ai governi coinvolti per consentire lo sbarco immediato di centinaia di persone bloccate da sabato nel Mediterraneo a bordo della nave di soccorso Aquarius.

"Siamo in presenza di un imperativo umanitario urgente", ha affermato Vincent Cochetel, inviato speciale dell'Unhcr per il Mediterraneo centrale, sottolineando: "Le persone sono in difficoltà, stanno esaurendo le provviste e hanno bisogno di aiuto in fretta. Questioni più ampie come chi ha la responsabilità e come queste responsabilità possano essere meglio condivise tra gli Stati dovrebbero essere esaminate più tardi".(Segue)