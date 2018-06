Governo, Maroni: cambiamento ma senza andare a debito

Milano, 11 giu. - "Se il cambiamento mantiene fermi i parametri di stabilità degli investimenti sulla crescita, bene. Se invece vogliono ridistribuire ricchezza andando a debito, non va bene perché allontana gli investitori". Questo il suggerimento lanciato dall'ex presidente della Regione Lombardia, il leghista Roberto Maroni, al neo esecutivo giallo-verde presieduto da Giuseppe Conte.

Da Maroni, che ha partecipato questa mattina al "Consob Day" a Milano, anche una riflessione sul nervosismo dei mercati finanziari dopo l'insediamento del nuovo governo: "Non spaventa il cambiamento. I mercati sono spaventati perché non riescono bene a capire quale sarà la direzione del nuovo governo". Maroni non ha dubbi: "I prossimi giorni - ha puntualizzato - saranno fondamentali per recuperare fiducia".