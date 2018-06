Elezioni Campania, stop ascesa M5S. Bene Cdx, Pd tiene Avellino

Napoli, 11 giu. - In Campania non si ripete il successo del 4 marzo scorso che ha portato il M5S a conquistare una posizione preminente nel sistema tripolare. I pentastellati riescono ad arrivare al ballottaggio solo nel comune di Avellino, l'unico capoluogo campano al voto, dove si confronteranno al secondo turno con Nello Pizza (centrosinistra) arrivato ieri al 42,93% dei voti. Ma la dote che portano non è altissima e, con Vincenzo Ciampi, si ferma al 20,22% (in terza posizione il candidato di una Civica, Luca Cipriano con il 13,10% e in quarta quello del centrodestra Sabino Morano). Complessivamente, però, in Campania il centrodestra può vantare una buona affermazione, in alcuni casi strappando alcuni comuni significati al centrosinistra. Significativo l'esito delle comunali ad Afragola dove Claudio Grillo va oltre il 50% e sarà eletto al primo turno battendo il sindaco uscente del centrosinistra Domenico Tuccillo (intorno al 37%) lasciando indietro i pentastellati a poco meno dell'8%. (segue)