Roma, 11 giu. - "E' sulla pelle di uomini, donne e bambini che stanno giocando Salvini e Toninelli. Ma un Paese civile non gioca sulla pelle dei più deboli. Tenere chiusi i nostri porti per non far sbarcare nave Acquarius non solo è inumano ma è inaccettabile. Il Presidente della Camera Fico convochi per una informativa urgente i ministri Salvini e Toninelli". Lo afferma il capogruppo dei deputati di Liberi e Uguali a Montecitorio Federico Fornaro.