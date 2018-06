Migranti, Italia in Comune: Salvini fa il duro solo con i deboli

Roma, 11 giu. - "Salvini gioca a braccio di ferro con Malta sulla pelle di oltre 600 vite umane. Dal Ministro dell`Interno ci aspettiamo una politica risoluta verso l`Unione Europea, non verso i più deboli". Lo affermano in una nota Federico Pizzarotti e Alessio Pascucci, rispettivamente presidente e coordinatore nazionale di Italia in Comune. "Se tutti gli Stati d`Europa decidessero come l`Italia di chiudere i loro porti, lasceremmo morire di fame le persone a bordo di Aquarius? Sarebbe inaccettabile e inumano", proseguono i due sindaci. Per Italia in Comune "è necessario salvaguardare prima di tutto le vite umane, che hanno l`unica colpa di cercare un futuro migliore lontano dai luoghi di disperazione. Il diritto alla vita non ha legge perché è più forte di qualsiasi legge". "Esprimiamo vicinanza a tutti i sindaci che in questi giorni stanno offrendo il loro sostegno e aiuto ai migranti della nave Aquarius, dando la propria disponibilità ad aprire il porto delle loro città. Italia in Comune è dalla loro parte, dalla parte delle istituzioni che lavorano ogni giorno per trovare soluzioni concrete a problemi di difficile risoluzione. Al tempo stesso, però, condanniamo con altrettanta fermezza l`assenza dell'Europa nei momenti di necessità, perché agli occhi del mondo si dimostra divisa: l`Italia non può e non deve essere lasciata sola nella gestione del fenomeno migratorio", proseguono i dirigenti del partito dei Sindaci. "Serve una risposta corale e diretta dell`Unione, sorpassando l'attuale inefficace struttura di Frontex: è necessario pensare ad un trasferimento di competenze ad organismi UE, così da coordinare e centralizzare il salvataggio e la redistribuzione nei territori europei"