Alfieri: Brescia dimostra che Pd c'è, ora vincere ballottaggi

Milano, 11 giu. - Il Partito Democratico in Lombardia "c'è ed è competitivo": lo ha dichiarato in una nota Alessandro Alfieri, segretario del Pd Lombardo e senatore commentando i risultati dell'ultima tornata di elezioni amministrative. "Andiamo al ballottaggio in tutti i centri principali, dove invece spariscono i 5 stelle. Straordinario il risultato a Brescia, dove Del Bono è riconfermato sindaco al primo turno e dove il Pd conquista il 35 per cento. Così come la vittoria di Arese di Michela Palestra. Importante poi il risultato di Siria Trezzi a Cinisello Balsamo dove il centrosinistra addirittura recupera 13 punti rispetto alle ultime elezioni politiche" ha dichiarato.

"Ringrazio tutte le candidate e tutti i candidati per l'impegno profuso in questa campagna elettorale. Ora come Pd lavoreremo pancia a terra per andare a vincere i ballottaggi. La partita è ancora tutta da giocare, a partire da Sondrio e Cinisello" ha concluso Alfieri.