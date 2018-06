Conte arrivato ad Amatrice: non parlo di altre questioni

Amatrice, 11 giu. - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è giunto ad Amatrice per la prima tappa della sua visita nelle zone terremotate del Centro Italia. Il premier è stato ricevuto dal sindaco facente funzioni, Filippo Palombini.

"Oggi vi deluderò, non ho - ha detto il premier ai cronisti - dichiarazioni altisonanti né promesse mirabolanti. Non sono qui per parlare d'altro, oggi la notizia sono loro qui. Per tutte le altre questioni sono in contatto telefonico costantemente ma non mi fate altre domande".