Comunali, Bernini: grande affermazione centrodestra unito

Roma, 11 giu. - "Il centrodestra unito ottiene un grande risultato in questa tornata elettorale migliorando le previsioni della vigilia. Conquista al primo turno città importanti come Catania, Vicenza, Treviso. Va al ballottaggio in città finora off limits come Pisa, Siena, Massa, Ancona, amministrate da sempre dalla sinistra. Si gioca al ballottaggio, con ottime chance, la vittoria a Messina, Terni, Viterbo, Siracusa, Sondrio, Teramo e tanti altri centri non capoluoghi". Lo dichiara Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.

"Sul versante di Forza Italia, il risultato, forte dell'exploit di Viterbo e delle performance in Sicilia e al sud, ci racconta di un partito che può e deve implementare la sua vivacità e vitalità sui territori, anche se in molti casi non può non tenersi conto delle tantissime liste civiche che fanno riferimento a Forza Italia. Complessivamente, un risultato molto positivo che recapita a tutti noi, direttamente dagli elettori, un messaggio di unità: le forze di centrodestra si affermano, ricevendo cospicui consensi, quando si presentano in coalizione con programmi condivisi", conclude.