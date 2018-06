Migranti, Nogarin dissente ma poi cancella post. Pd-Fi attaccano

Roma, 11 giu. - "Siamo pronti ad aprire il porto di Livorno e accogliere la nave Aquarius con il suo carico di 629 vite umane. Ho già dato la nostra disponibilità al ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, e ne ho parlato con il presidente della Camera Roberto Fico". Parola, su Facebook, del sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, uno degli amministratori di punta del Movimento Cinque stelle che dà quindi fiato a quella parte dei pentastellati in disaccordo con la politica di Matteo Salvini sui migranti. Oltre a mettersi sulla linea dei sindaci di Napoli, Palermo, Messina e Reggio Calabria. Solo che a metà mattinata il post di Nogarin scompare dalla pagina. A questo punto Pd e Fi vanno all'attacco, chiedendo anche cosa ne pensi di tutta la vicenda il presidente della Camera, Roberto Fico, da sempre su posizioni più di sinistra sui temi dell'immigrazione.

Caterina Bini, componente dell'ufficio di presidenza del gruppo Pd al Senato, parla di "brutta immagine del sindaco di Livorno Filippo Nogarin che prima si accoda ai tanti sindaci che hanno annunciato di aprire i loro porti per accogliere la nave Aquarius, poi, però, dopo qualche telefonata dei vertici del Movimento 5 Stelle, si immagina, cancella il post. Cancella il post, come se quelle centinaia di uomini, donne e bambini non fossero più in mezzo mare". "Cosa ne pensa di questo ennesimo atto Roberto Fico, che, secondo il post di Nogarin, era stato informato della lodevole azione (poi ritirata) del sindaco di Livorno? E vista la tanto decantata trasparenza dei 5 stelle, ci dicano - insiste -, cosa è successo tra la pubblicazione del post e la sua cancellazione? I cittadini hanno diritto di sapere se il MoVimento la pensa come la Lega sui migranti o se i suoi leader non hanno la forza di imporre le proprie idee".

Anche Deborah Bergamini, deputata toscana e responsabile della Comunicazione di Forza Italia, è critica spiegando che la vicenda "mostra la vera natura del M5S, abituato a tenere il piede in due scarpe. Ancora una volta, un sindaco che contesta apertamente la politica nazionale portata avanti dal suo movimento viene silenziato perchè non in linea con quella pentastellata. La barzelletta della democrazia partecipata non fa più ridere nessuno, qui siamo in un vero e proprio regime autoritario, ancora più pericoloso perché nascosto dietro la retorica della condivisione e della partecipazione".

"Il M5S che fa sull`emergenza migranti? Abbraccia forse la politica di Salvini?", si chiede il senatore del Pd Ernesto Magorno, commentando le scelte del M5s sulla vicenda della nave Aquarius. Anche il deputato dem Mattia Mor critica Nogarin, osservando che "non non c'è limite alla spregiudicatezza dei grillini e chissà come mai le dichiarazioni del primo cittadino toscano scompaiono dal social network". "Cancellate come la loro dignità, venduta al prezzo di molte poltrone a Matteo Salvini che in una settimana di governo ha già dimostrato il suo fallimento come ministro dell'Interno - conclude Mor -. Come si può permettere che una nave carica di minori vaghi senza approdo nel Mediterraneo? Noi italiani non siamo questi".